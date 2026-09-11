महाराष्ट्र में FDA का मिलावट पर बड़ा हमला, 15,000 किलो नकली पनीर-खोया जब्त

महाराष्ट्र में गैर डेयरी पनीर पर हाल ही में बैन लगाया गया था और यह छापेमारी उसी से जुड़ी है। असली बताकर नकली पनीर बेचने वालों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। अधिकारी खाद्य पदार्थों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए काफी सख्त हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था, जो 1,800 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर, 400 किलोग्राम ग्लिसरॉल मोनोस्टीयरेट पाउडर और 718 लीटर पाम ऑयल का इस्तेमाल करके नकली पनीर बना रहा था।