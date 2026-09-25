महाराष्ट्र में FDA की कार्रवाई, 9.76 करोड़ रुपये का 6.34 लाख किलो असुरक्षित खाना जब्त
महाराष्ट्र के FDA ने इस सितंबर में बड़ा खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया। इस दौरान, उन्होंने करीब 9.76 करोड़ रुपये का 6.34 लाख किलोग्राम से ज्यादां असुरक्षित खाना जब्त किया।
तुकाराम मुंढे की अगुवाई में, FDA की टीम ने पूरे राज्य में 3,000 से ज्यादा खाने-पीने की दुकानों का निरीक्षण किया। जो दुकानें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रही थीं, उनके लाइसेंस निलंबित किए गए और कुछ के तो रद्द भी कर दिए गए।
नासिक में हुई करीब 70 प्रतिशत जब्ती
जब्त किए गए कुल सामान का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा (4,42,746 किलोग्राम) नासिक से मिला, जो इस मामले में सबसे आगे रहा। इसके अलावा, कोंकण और पुणे में भी बड़ी मात्रा में मिलावट वाला या असुरक्षित सामान पकड़ा गया।
मुंबई में भी कार्रवाई हुई। वहां 325 निरीक्षण किए गए, जिसके बाद 53 लाइसेंस निलंबित किए गए और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। FDA ने दूध से बने उत्पादों और मिठाइयों सहित 2,423 सैंपल भी इकट्ठा किए हैं, जिन्हें लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है। इन सैंपलों के नतीजे आने के बाद इस अभियान से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है।