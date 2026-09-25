महाराष्ट्र में FDA की कार्रवाई, 9.76 करोड़ रुपये का 6.34 लाख किलो असुरक्षित खाना जब्त

जब्त किए गए कुल सामान का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा (4,42,746 किलोग्राम) नासिक से मिला, जो इस मामले में सबसे आगे रहा। इसके अलावा, कोंकण और पुणे में भी बड़ी मात्रा में मिलावट वाला या असुरक्षित सामान पकड़ा गया।

मुंबई में भी कार्रवाई हुई। वहां 325 निरीक्षण किए गए, जिसके बाद 53 लाइसेंस निलंबित किए गए और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। FDA ने दूध से बने उत्पादों और मिठाइयों सहित 2,423 सैंपल भी इकट्ठा किए हैं, जिन्हें लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है। इन सैंपलों के नतीजे आने के बाद इस अभियान से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है।