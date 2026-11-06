61 घंटे बाद खुला पुणे-बेंगलुरु हाईवे, गन्ने पर किसानों का आंदोलन खत्म

करीब 120 किलोमीटर लंबे हाईवे पर लगी इस नाकाबंदी के कारण 1,500 से ज्यादा ट्रक फंस गए थे। वहीं, राज्य की बसों को भी रोजाना करीब 100 फेरे रद्द करने पड़े।

यह सब दिवाली की यात्रा की गहमागहमी के ठीक बीच हुआ। शुरुआत में किसान 4,500 रुपये प्रति टन की मांग कर रहे थे, लेकिन मंत्री हसन मुश्रीफ के साथ हुई बातचीत के बाद वे 3,900 रुपये पर मान गए। अब इस रास्ते पर आवाजाही सामान्य होने लगी है।