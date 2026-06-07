महाराष्ट्र के किसानों को मुख्यमंत्री का अहम संदेश, कहा- 15 जून तक रोकें बुवाई

मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह अपील भी की

9 जून तक दक्षिण कोंकण के सिर्फ कुछ इलाकों में ही अच्छी बारिश होगी। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में अधिकतर बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बारिश ही देखने को मिलेगी, जो बुवाई के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों से आग्रह किया है कि वे छिटपुट बारिश को देखकर जल्दबाजी न करें। उन्होंने सभी से यह भी कहा है कि बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े न हों। इस बीच, राज्य में गर्मी बढ़ रही है। विदर्भ और खानदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है, वहीं मराठवाड़ा में 12 जून तक तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।