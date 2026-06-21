महाराष्ट्र: मंत्री गिरीश महाजन को बदनाम करने वाली फर्जी AI तस्वीरों को लेकर FIR
महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन की एक युवती के साथ कुछ फर्जी तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आने के बाद FIR दर्ज की है। माना जा रहा है कि इन तस्वीरों में AI का इस्तेमाल करके छेड़छाड़ की गई थी और इन्हें मंत्री को बदनाम करने की कोशिश के तहत फैलाया गया था। इस मामले की शिकायत जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग के एक विशेष कार्यकारी अधिकारी अमोल पाटिल ने की थी।
पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रही
पुलिस ने बताया है कि तस्वीरों में दिख रही महिला को एक दोस्त की बेटी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें खास तौर पर मंत्री गिरीश महाजन को निशाना बनाने के मकसद से तैयार की गई थीं। अब पुलिस उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर रही है जिनसे ये पोस्ट डाले गए थे। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ अकाउंट विदेश से चलाए जा रहे हैं और वे पहले भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ सामग्री पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। गिरीश महाजन के एक समर्थक की अलग से शिकायत के बाद जलगांव साइबर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। यह मामला नए साइबर कानूनों और IT एक्ट के दायरे में आता है।