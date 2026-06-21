महाराष्ट्र: मंत्री गिरीश महाजन को बदनाम करने वाली फर्जी AI तस्वीरों को लेकर FIR

पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रही

पुलिस ने बताया है कि तस्वीरों में दिख रही महिला को एक दोस्त की बेटी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें खास तौर पर मंत्री गिरीश महाजन को निशाना बनाने के मकसद से तैयार की गई थीं। अब पुलिस उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर रही है जिनसे ये पोस्ट डाले गए थे। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ अकाउंट विदेश से चलाए जा रहे हैं और वे पहले भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ सामग्री पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। गिरीश महाजन के एक समर्थक की अलग से शिकायत के बाद जलगांव साइबर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। यह मामला नए साइबर कानूनों और IT एक्ट के दायरे में आता है।