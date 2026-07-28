CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए कई आपत्तिजनक और फर्जी पोस्ट, अब पुलिस की कार्रवाई
महाराष्ट्र साइबर ने हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान गलत खबरें फैलाने वाले 429 आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट और हैंडल का एक बड़ा नेटवर्क उजागर किया है।
ये अकाउंट इंस्टाग्राम, X, फेसबुक और यूट्यूब पर लोगों की सोच बदलने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे।
खास बात यह है कि इनमें से करीब 100 पोस्ट और हैंडल का पता विदेश से चला। इससे यह भी सामने आया है कि इस मामले में विदेशी दखलअंदाजी भी शामिल थी।
AI से बनी पोस्ट्स पर मुंबई में 20 से ज्यादा FIR दर्ज
इन झूठी खबरों को फैलाने में AI टूल्स ने बड़ी भूमिका निभाई। 140 से ज्यादा पोस्ट में AI का इस्तेमाल करके नकली भीड़ की तस्वीरें, क्लोन की गई आवाजें और गुमराह करने वाले वीडियो बनाए गए थे।
पाकिस्तान और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में सक्रिय नेटवर्क ने भारतीय यूजर्स को निशाना बनाकर इन झूठी कहानियों को बढ़ावा दिया।
दूसरी ओर, मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों (आयोजकों सहित) के खिलाफ 20 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं और अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।
अधिकारी अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश दिए गए हैं।