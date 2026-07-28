CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए कई आपत्तिजनक और फर्जी पोस्ट, अब पुलिस की कार्रवाई

इन झूठी खबरों को फैलाने में AI टूल्स ने बड़ी भूमिका निभाई। 140 से ज्यादा पोस्ट में AI का इस्तेमाल करके नकली भीड़ की तस्वीरें, क्लोन की गई आवाजें और गुमराह करने वाले वीडियो बनाए गए थे।

पाकिस्तान और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में सक्रिय नेटवर्क ने भारतीय यूजर्स को निशाना बनाकर इन झूठी कहानियों को बढ़ावा दिया।

दूसरी ओर, मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों (आयोजकों सहित) के खिलाफ 20 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं और अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

अधिकारी अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश दिए गए हैं।