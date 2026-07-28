महाराष्ट्र साइबर सेल ने AI गलत सूचना अभियान का किया भंडाफोड़, पाकिस्तान समेत कई देशों से चल रही थी साजिश

कम से कम 100 अकाउंट्स का पता पाकिस्तान, पश्चिम एशियाई देशों और मलेशिया से चला है। यह दिखाता है कि ऑनलाइन माहौल बिगाड़ने के लिए यह एक संगठित प्रयास था। इस अभियान में AI का इस्तेमाल करके पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आवाज की नकल की गई और वीडियो में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को बड़ा दिखाया गया। अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने हानिकारक पोस्ट हटा दिए हैं और इस पूरे मामले के पीछे के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।