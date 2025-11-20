महाराष्ट्र: ट्रेन के अंदर हिंदी बोलने पर छात्र की पिटाई, घर आकर कर ली आत्महत्या

महाराष्ट्र में हिंदी-मराठी भाषा विवाद ने एक 19 वर्षीय छात्र की जान ले ली। यहां ठाणे जिले के कल्याण में एक छात्र को ट्रेन में हिंदी बोलने को लेकर कुछ लोगों ने पीट दिया। आहत होकर घर लौटे छात्र ने फांसी से लटकर अपनी जान दे दी। घटना 18 नवंबर को तिसगांव नाका क्षेत्र में एक लोकल ट्रेन में हुई है। मृतक छात्र अर्नव खैरे है, जो रोजाना लोकल ट्रेन से कॉलेज आता और जाता था।

घटना क्या है पूरा मामला? अर्नव मुलुंड के केलकर कॉलेज में Bsc प्रथम वर्ष का छात्र था। वह 18 नवंबर को लोकल ट्रेन से कॉलेज जा रहा था। डोंबिवली-ठाणे रूट पर ट्रेन में धक्का लगने पर उसने एक यात्री से हिंदी में कहा, "भाई, आगे हो जाओ, धक्का लग रहा है।" तभी वहां खड़े कुछ यात्रियों ने अर्नव के हिंदी बोलने पर आपत्ति जताई और कहा, "तुम्हे हिंदी बोलने में शर्म नहीं आती।" अर्नव ने खुद को मराठी बताया को यात्रियों ने उसे पीट दिया।

सदमा अर्नव को लगा सदमा, घर आकर जान दी मारपीट से सहमा अर्नव मुलुंड की जगह ठाणे में उतर गया। वह दूसरी ट्रेन से कॉलेज गया और थोड़ी देर में घर लौट आया। उसके पिता जीतेंद्र खैरे ने बताया कि उनका बेटा घर लौटकर काफी घबराया हुआ था। उसने फोन पर बताया था कि उसे ट्रेन में हिंदी बोलने की वजह से पीटा गया। जब शाम को जीतेंद्र घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। पड़ोसियों की मदद से उसे तोड़ा तो अर्नव का शव फंदे से लटक रहा था।

जानकारी पुलिस ने जांच शुरू की कोलसेवाड़ी पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने ट्रेन यात्रा के दौरान हुए कथित हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। रेलवे पुलिस CCTV फुटेज हासिल करने के प्रयास कर रही है। घटना ने फिर हिंदी-मराठी विवाद छेड़ दिया है।