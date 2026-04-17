नासिक TCS से जुड़ा विवाद: 'धर्मांतरण, यौन उत्पीड़न' के आरोपों पर मुख्यमंत्री फडणवीस का एक्शन मोड, कही ये बात
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक TCS से जुड़े विवाद में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने यह वादा उन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद किया, जिनमें कहा गया था कि नासिक में TCS से जुड़े एक BPO में महिलाओं पर धर्म परिवर्तन, नमाज जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और गोमांस खाने का दबाव बनाया जा रहा था। इन शिकायतों में BPO में यौन उत्पीड़न के आरोप भी शामिल हैं, जिससे कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने जांच के संकेत दिए, टीसीएस ने की निंदा
फडणवीस ने कहा कि इस मामले में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं, और उन्होंने इस स्थिति को 'गंभीर' करार दिया। TCS ने भी इन आरोपों की कड़ी निंदा की है। TCS के प्रमुख ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार और कंपनी दोनों ने न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ सभी के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।