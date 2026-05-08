महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड रिजल्ट: 92.09 प्रतिशत छात्र पास, क्या आपके मंडल ने मारी बाज़ी?

कोकण मंडल 97.62 प्रतिशत के साथ आगे

कोकण मंडल सबसे आगे रहा, जहां 97.62 प्रतिशत छात्र पास हुए। इसके बाद कोल्हापुर (95.47 प्रतिशत) और मुंबई (94.97 प्रतिशत) मंडल रहे। इस साल 10वीं की परीक्षा देने वाले 15 लाख से ज्यादा छात्रों में से लगभग 14 लाख छात्र पास हुए हैं। नए और नियमित छात्रों का पास प्रतिशत कुल औसत के बराबर रहा, यानी 92.09 प्रतिशत।

वहीं दूसरी तरफ, प्राइवेट उम्मीदवारों का पास प्रतिशत 76.33 प्रतिशत रहा। जबकि दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों का पास प्रतिशत काफी कम, सिर्फ 33.79 प्रतिशत रहा।