महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों पर भारी पड़ी मराठी भाषा,  80,000 से ज्यादा छात्र हुए फेल

विशेषज्ञों के अनुसार मराठी कौशल को प्रभावित करने वाले रुझान

विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते रुझान इसकी वजह हैं। आजकल ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लिखने के अभ्यास पर कम ध्यान दिया जा रहा है और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल से व्याकरण और स्पेलिंग की क्षमता कमजोर पड़ रही है। यह सब देखकर लोग चिंतित हैं कि स्कूलों और रोजमर्रा की जिंदगी में मराठी को कैसे मजबूत रखा जाए।