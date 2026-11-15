मुंबई में CNG के दाम इस साल 8वीं बार बढ़े, अब 91.50 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी

महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने बताया है कि घरेलू प्राकृतिक गैस की उपलब्धता कम होने के कारण उनकी लागत बढ़ गई है। इसी वजह से वे आयातित RLNG पर अधिक निर्भर हो गए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव और मध्य-पूर्व में चल रहे संकट के कारण काफी महंगी हो गई है।

इस बीच, ऑटो यूनियनों ने चालकों को ईंधन के बढ़ते खर्चों से राहत दिलाने के लिए किराए में 2 रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है। यूनियनों को उम्मीद है कि 30 नवंबर तक मीटर रीकैलिब्रेशन का काम पूरा होने के बाद नए किराए लागू कर दिए जाएंगे।