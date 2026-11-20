इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब एक सरकारी जांच में सामने आया कि छत्रवल्लपपट्टी इलाके में एक खदान ठेकेदार ने अनाधिकृत जमीन से जरूरत से ज्यादा बजरी अवैध तरीके से निकाली थी। इस कारण राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जो 2 अलग-अलग मौकों पर 2.32 करोड़ और 3.07 करोड़ रुपये रहा।

इन जांच नतीजों के आधार पर, मदुरै के DSP आर पोन्नारासु के नेतृत्व में पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देने के बाद अब और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, ताकि इस मामले में शामिल सभी दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।