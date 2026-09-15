मद्रास हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मां की दूसरी शादी से भी बेटियों का विरासत अधिकार बरकरार
मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक, अगर किसी पिता का निधन हो जाता है, तो उनकी बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, भले ही उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली हो।
अदालत ने साफ कर दिया कि दोबारा शादी से जुड़े पुराने नियम सिर्फ विधवाओं पर लागू होते थे, बेटियों या अन्य वारिसों पर नहीं। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया है, जहां पिता की मौत के बाद बेटी को ही उनकी इकलौती मुख्य वारिस बनाया गया था।
जस्टिस बालाजी ने उत्तराधिकार अधिकार स्पष्ट किए
जस्टिस पीबी बालाजी ने साफ किया कि सिर्फ इसलिए कि किसी की मां ने दूसरी शादी कर ली, बेटी का विरासत का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। यह फैसला उन पुरानी एस्टेट्स में बेटियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, जहां 2005 के संशोधन से पहले उत्तराधिकार के नियम लागू होते थे।
साथ ही, यह आज भी ऐसे हालात का सामना कर रहे परिवारों की उलझन को दूर करता है। सीधे शब्दों में कहें तो, किसी की भी विरासत उसकी मां की शादी की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है।