मद्रास हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मां की दूसरी शादी से भी बेटियों का विरासत अधिकार बरकरार

जस्टिस पीबी बालाजी ने साफ किया कि सिर्फ इसलिए कि किसी की मां ने दूसरी शादी कर ली, बेटी का विरासत का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। यह फैसला उन पुरानी एस्टेट्स में बेटियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, जहां 2005 के संशोधन से पहले उत्तराधिकार के नियम लागू होते थे।

साथ ही, यह आज भी ऐसे हालात का सामना कर रहे परिवारों की उलझन को दूर करता है। सीधे शब्दों में कहें तो, किसी की भी विरासत उसकी मां की शादी की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है।