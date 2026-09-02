नेपाल बाढ़ से 220 तमिल सकुशल, मद्रास हाईकोर्ट की पैनी नजर

लापता लोगों के रिश्तेदारों को तलाश में मदद के लिए हवाई टिकट दी जा रही है। लापता शख्स तिरीपुरासुंदरी के भाई को भी मुफ्त टिकट मिली है, जिन्होंने पहचान के लिए DNA सैंपल भी दिया है।

आत्मा योग और आइडियल टूर्स एंड ट्रेकिंग के सभी तीर्थयात्री सुरक्षित घर लौट आए हैं, लेकिन बाकी लोगों की तलाश जारी है। इनमें मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज वी. शिवज्ञानम और 49 तमिल भी शामिल हैं, जो गुडुवंचेरी, चेन्नई में स्थित महादेव कैलाश यात्रा ट्रैवल्स के जरिए टूर पर गए थे।

काठमांडू में तमिलनाडु के अधिकारी परिवारों की मदद कर रहे हैं और तमिलनाडु सरकार द्वारा खोले गए एक सहायता केंद्र को अब तक 2,336 फोन कॉल्स मिल चुके हैं।