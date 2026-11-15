मध्य प्रदेश में SDO निकला करोड़पति; 2.5 किलो सोना, 1.6 किलो चांदी और लाखों नगद मिले

संजीव के छिंदवाड़ा और पचमढ़ी स्थित ठिकानों पर 14 नवंबर को लोकायुक्त ने छापा मारा था।

अब तक 26 लाख रुपये नगद, 2.5 किलोग्राम सोना (कीमत 3.50 करोड़ रुपये), 1.6 किलो चांदी (कीमत 2.94 लाख रुपये) और 2 होटल-रिसॉर्ट समेत करीब 7.60 करोड़ रुपये की संपत्ति की जानकारी मिली है।

इसके अलावा एक स्कॉर्पियो, एक महिंद्रा KUV, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट और एक स्कूटर समेत 4 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 31.2 लाख रुपये है।