मध्य प्रदेश: जहरीली शराब पीने से 9 की मौत, 25 से ज्यादा की तबीयत बिगड़ी

रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार रात को घूघर, नौराज, बरज और आसपास के इलाकों के लोगों ने शराब का सेवन किया था। इसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगे। परिजन इन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।

हालांकि, अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि ये मौतें जहरीली शराब की वजह से हुई है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा।