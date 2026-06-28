मध्य प्रदेश पुलिस का 'मिशन कछुआ': ट्रेनों से तस्करी पर शिकंजा, अब स्निफर डॉग्स-CCTV करेंगे घेराबंदी

पुलिस स्निफर डॉग्स की तैनाती की तैयारी में

तस्कर मध्य प्रदेश की केंद्रीय स्थिति का फायदा उठाकर, चुपचाप कछुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वे कछुओं को थैलों में छिपाकर उत्तर प्रदेश से मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों तक पहुंचाने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इन कछुओं को अक्सर विदेशी पालतू जानवरों के रूप में या पारंपरिक दवाइयों में इस्तेमाल के लिए बेचा जाता है। इस साल फरवरी में हुई एक बड़ी कार्रवाई के बाद, अब अधिकारी स्निफर डॉग्स, बेहतर CCTV कैमरों और बेहतर डेटा शेयरिंग का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। इसका मकसद बार-बार अपराध करने वालों को पकड़ना और वन्यजीव अपराध पर लगाम कसना है। यह ट्रेनों में वन्यजीव तस्करी रोकने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।