मध्य प्रदेश में 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

मध्य प्रदेश अब हुआ नक्सल मुक्त, 1 करोड़ के इनामी नक्सली ने गिरोह का किया आत्मसमर्पण

लेखन भारत शर्मा 12:11 pm Dec 08, 202512:11 pm

क्या है खबर?

देश का मध्य प्रदेश राज्य अब पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। देश के सबसे खतरनाक और एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली नेता सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM) रामधेर मज्जी ने सोमवार तड़के अपने 11 शीर्ष कमांडरों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मज्जी और उसके गिरोह ने यह कदम छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ जिले के बाकरकट्टा थाना क्षेत्र के कुमही गांव में उठाया, जहां उन्होंने अपनी AK-47 राइफल पुलिस के हवाले कर दी।