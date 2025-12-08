मध्य प्रदेश अब हुआ नक्सल मुक्त, 1 करोड़ के इनामी नक्सली ने गिरोह का किया आत्मसमर्पण
क्या है खबर?
देश का मध्य प्रदेश राज्य अब पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। देश के सबसे खतरनाक और एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली नेता सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM) रामधेर मज्जी ने सोमवार तड़के अपने 11 शीर्ष कमांडरों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मज्जी और उसके गिरोह ने यह कदम छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ जिले के बाकरकट्टा थाना क्षेत्र के कुमही गांव में उठाया, जहां उन्होंने अपनी AK-47 राइफल पुलिस के हवाले कर दी।
आत्मसमर्पण
इन कमांडरों ने किया आत्मसमर्पण
पुलिस ने बताया कि नक्सली CCM मज्जी के साथ DVCM और ACM स्तर के आतंकी चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी, प्रेम, रामसिंह दादा और सुकैश पोट्टम ने अपने-अपने हथियार सौंपकर नक्सलवादी को छोड़कर सामान्य जीवन जीवने की इच्छा जताई। इसी तरह 6 महिला नक्सलियों ने भी INSAS, SLR और 303 जैसे हथियार पुलिस को सौंपकर आत्मसर्पण किया। इन नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना दशकों से तीन राज्यों में सक्रिय माओवादी नेटवर्क के लिए यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।