कूनो में बढ़ा चीतों का कुनबा, भारत में जन्मी 'मुखी' ने 5 शावकों को जन्म दिया
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता शावकों की आवाज गूंजी है। यहां मादा चीता 'मुखी' ने 5 शावकों को जन्म दिया है। 'मुखी' का जन्म कूनो में ही हुआ था, जिससे अब भारत में इनकी नस्लों के पैदा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। मां और शावक दोनों ठीक बताए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शावकों की तस्वीरें और वीडियो साझा की है।
बधाई
ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया
केंद्रीय मंत्री यादव ने एक्स पर इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने बताया कि भारत में जन्मी 33 वर्षीय पहली मादा चीता ने शावकों को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने लिखा कि भारत में जन्मे चीते का सफल प्रजनन, इस प्रजाति के एडैप्टेशन, स्वास्थ्य और हैबिटैट में लंबे समय तक रहने की उम्मीदों का एक मज़बूत संकेत है। मोहन यादव ने लिखा कि इससे चीतों की आबादी बढ़ाने की उम्मीद मजबूत हुई है।
ट्विटर पोस्ट
मादा चीता मुखी अपने शावकों के साथ
A historic milestone has been achieved as Indian-born cheetah Mukhi has given birth to five cubs in Kuno National Park, Madhya Pradesh. The mother and cubs are doing well.— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 20, 2025
This is an unprecedented breakthrough for India’s cheetah reintroduction initiative. Mukhi, the first… pic.twitter.com/uSxZpVqnV4