कूनो में बढ़ा चीतों का कुनबा, भारत में जन्मी 'मुखी' ने 5 शावकों को जन्म दिया

बधाई

ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया

केंद्रीय मंत्री यादव ने एक्स पर इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने बताया कि भारत में जन्मी 33 वर्षीय पहली मादा चीता ने शावकों को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने लिखा कि भारत में जन्मे चीते का सफल प्रजनन, इस प्रजाति के एडैप्टेशन, स्वास्थ्य और हैबिटैट में लंबे समय तक रहने की उम्मीदों का एक मज़बूत संकेत है। मोहन यादव ने लिखा कि इससे चीतों की आबादी बढ़ाने की उम्मीद मजबूत हुई है।