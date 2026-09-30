मध्य प्रदेश का 24,500 करोड़ रुपये का महापैकेज: अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण, छात्रों-किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास को रफ्तार देने और युवाओं को सहारा देने के लिए 24,500 करोड़ रुपये का एक भारी-भरकम पैकेज लॉन्च किया है। इस पैकेज की खास बातों में पुलिस और वन विभाग की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देना शामिल है।
इसके अलावा, पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को एक तय राशि दी जाएगी।
सड़कों, अस्पतालों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए फंड
इस पैकेज के तहत सड़कों को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाएगा, जिसमें दमोह-कटनी प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसी रकम से सिंगरौली में 605 बिस्तरों वाला एक नया जिला अस्पताल तैयार होगा।
इसके साथ ही, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अस्पताल का निर्माण भी इसी योजना के तहत होगा। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की दशा सुधारने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
सिंचाई के क्षेत्र में दतिया, नीमच, उज्जैन और सागर में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स को भी इस फंड से सहारा मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को वेतन देने और कई दूसरे जरूरी कामों के लिए भी इस पैकेज में अलग से पैसा रखा गया है। इन सभी कोशिशों का लक्ष्य पूरे राज्य में आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है।