मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुस्लिम नेता नूर आलम उर्फ गुड्डू वारसी रामलीला में केवट का पात्र भी निभाते थे

ग्वालियर: रामलीला से 20 साल से जुड़े थे मुस्लिम नेता, हिंदू संगठनों ने विरोध कर हटवाया

लेखन गजेंद्र 11:34 am Sep 26, 202511:34 am

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपसी सौहार्द और सद्भाव को झटका लगा है। यहां पिछले 20 साल से रामलीला में सह-संयोजक का दायित्व निभा रहे मुस्लिम नेता नूर आलम को राम बारात के संयोजक पद से हटा दिया गया है। हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए रामलीला के संयोजक पूर्व विधायक राजेश अग्रवाल ने नूल आलम उर्फ गुड्डू वारसी को पद से हटाने का पत्र जारी किया। वारसी भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं।