मध्य प्रदेश के सिवनी में ASP, SDOP सहित 6 पुलिसकर्मी निलंबित

मध्य प्रदेश के सिवनी में ASP, SDOP सहित 6 पुलिसकर्मी निलंबित, जोड़े को फंसाने का मामला

लेखन गजेंद्र 05:19 pm Nov 18, 202605:19 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से पुलिसकर्मियों का विवादित वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने प्रथम दृष्टया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP), सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (SDOP) और थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।वीडियो में ASP दीपक मिश्रा, SDOP चंचलेश मरकाम और थाना प्रभारी सतीश तिवारी प्रेमी युगल से भिड़ते दिख रहे थे।