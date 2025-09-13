मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, बड़ा हादसा टला 

मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, बड़ा हादसा टला
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट में शनिवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में अचानक आग लग गई। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पाया और मुख्यमंत्री की ट्राॅली की मजबूती से संभाले रखा, जिससे वे पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब सुरक्षाकर्मी हॉट एयर बैलून में अचानक आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।
हादसा
कैसे हुआ यह हादसा?
पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री यादव ने शुक्रवार शाम को गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट का उद्घाटन किया था। वह रात को हिंगलाज रिसोर्ट में रुके थे और सुबह हॉट एयर बैलून की सवारी करने पहुंचे थे। हालांकि, वहां चल रही तेज हवा (20 किमी/घंटा) के कारण बैलून उड़ नहीं सका। इसी दौरान बैलून के निचले हिस्से ने अचानक आग पकड़ ली। ऐसे में मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पाया और मुख्यमंत्री को सुरक्षित बचा लिया।
ट्विटर पोस्ट
मंदसौर में जिस हॉट एयर बैलून में सीएम मोहन यादव थे उसी में भड़की आग. सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला...! pic.twitter.com/X1InpZilUY— Rupesh Mishra (@rupeshmishramp) September 13, 2025
सवारी
मुख्यमंत्री यादव ने क्रूज की सवारी का भी लिया आनंद
मुख्यमंत्री यादव ने शुक्रवार को चंबल बांध के बैक वाटर एरिया में क्रूज की सवारी का भी आनंद लिया था। शनिवार सुबह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बैलून गतिविधि आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री उसी दौरान वहां पहुंचे थे। इधर, जिला कलक्टर अदिती गर्ग ने बताया कि तुख्यमंत्री केवल बैलून देखने पहुंचे थे, लेकिन अचानक उसमें आग लग गई। सुरक्षा में चूक जैसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री भी पूरी तरह सुरक्षित हैं।