मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, बड़ा हादसा टला 

हादसा

कैसे हुआ यह हादसा?

पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री यादव ने शुक्रवार शाम को गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट का उद्घाटन किया था। वह रात को हिंगलाज रिसोर्ट में रुके थे और सुबह हॉट एयर बैलून की सवारी करने पहुंचे थे। हालांकि, वहां चल रही तेज हवा (20 किमी/घंटा) के कारण बैलून उड़ नहीं सका। इसी दौरान बैलून के निचले हिस्से ने अचानक आग पकड़ ली। ऐसे में मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पाया और मुख्यमंत्री को सुरक्षित बचा लिया।