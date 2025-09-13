जम्मू-कश्मीर: पुंछ में जमीन धंसने से 100 घरों में आई दरार, लाेगों में फैली दहशत

मानसून में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं को झेलने वाले जम्मू-कश्मीर में अब जमीन धंसना भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के कलाबन गांव में जमीन धंसने के कारण लगभग 100 इमारतों में दरारें आ गई। ANI के अनुसार, यह घटना भारी बारिश के कारण हुई है। दरारें ज्यादातर रिहायशी घरों में आई हैं, जिसके कारण लगभग 700 लोगों को अस्थायी आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है।

कारण क्या रहा है जमीन धंसने का कारण? जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभावित कलाबन गांव का दौरा किया। उन्होंने निवासियों को पर्याप्त राहत और पुनर्वास उपायों का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "यह मेरा पुश्तैनी गांव है, जो पिछले कुछ दिनों से जमीन धंसने का सामना कर रहा है।" राणा ने यह भी बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण पुंछ, राजौरी और कश्मीर के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं।

सड़क गांव को जाने वाली सड़क भी हुई क्षतिग्रस्त जमीन धंसने से 3 स्कूल भवन, एक मस्जिद, एक कब्रिस्तान और कलाबन गांव को जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मंत्री राणा ने बताया कि इस घटना से गांव की आधी आबादी प्रभावित हुई है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था और नियमों के अनुसार तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रभावित लोगों के स्थायी पुनर्वास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।