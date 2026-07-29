भोपाल में किसान प्रदर्शन के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति है

भोपाल में सड़क पर हजारों किसान; मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी, स्कूलों में छुट्टियां घोषित

लेखन आबिद खान 02:13 pm Jul 29, 202602:13 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों किसान सड़क पर उतर आए हैं। मूंग खरीदी और ई-टोकन प्रणाली समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरे दिन है। किसानों ने आज मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच की तैयारी की है। इसे देखते हुए प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है। नर्मदापुरम रोड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्‌टी घोषित की गई है।