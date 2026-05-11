मध्य प्रदेश: बरगी बांध हादसे की होगी न्यायिक जांच, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जिम्मेदारी
इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश के बरगी बांध पर हुए एक दुखद जहाज हादसे में 13 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 8 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। इस भीषण हादसे के बाद अब सरकार ने एक न्यायिक जांच बैठाने का फैसला किया है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जो पता लगाएंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजहें थीं।
बरगी हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जहाज के 3 कर्मचारियों को हटाया
यह आयोग हादसे के पीछे के कारणों की गहराई से जांच करेगा। साथ ही, बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेगा और यह देखेगा कि क्या जल पर्यटन से जुड़े सुरक्षा नियमों का सही से पालन किया गया था। आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इस बीच सरकार ने जहाज के 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि एक रिसॉर्ट मैनेजर को निलंबित किया गया है। वहीं, अदालत ने जहाज के पायलट और स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिन पर यात्रियों को मझधार में छोड़कर खुद की जान बचाने का आरोप लगा है।