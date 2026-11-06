मध्य प्रदेश में 63,296 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे 5 एक्सप्रेसवे, सफर होगा तेज

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई MPRDC की एक महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों ने बताया कि भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली जैसे अन्य मार्गों के लिए DPR कंसल्टेंट चुनने की टेंडर प्रक्रिया जारी है।

इस बैठक में निगम के प्रस्तावित हाईवे फंड का नाम बदलकर 'विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ' करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही, नए वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों को भी मंजूरी दी गई।

चार-लेन वाले जावरा-नायगांव BOT प्रोजेक्ट में 100 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश को भी हरी झंडी दी गई। भोपाल में एक इमारत खरीदने का फैसला भी हुआ, और तो और, राज्य द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर कंबाइन हार्वेस्टर के लिए टोल टैक्स माफ करने का अहम फैसला भी लिया गया।