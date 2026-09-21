बेंगलुरु-फ्रैंकफर्ट लुफ्थांसा उड़ान में 'अजीब गंध' से हंगामा, बोइंग 747 मुंबई डायवर्ट

बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट जा रही लुफ्थांसा की एक उड़ान में यात्रियों को एक अप्रत्याशित परेशानी का सामना करना पडा। विमान के केबिन में अचानक एक अजीब सी गंध भर गई, जिसके बाद पायलट को मजबूरन इसे मुंबई की ओर मोडना पडा। सुरक्षा को देखते हुए इस फलाइट को बीच रास्ते में ही रोककर मुंबई में उतार दिया गया और यात्रियों को फ्रैंकफर्ट नहीं ले जाया जा सका। यह घटना 20 सितंबर, 2026 को हुई, तब बोइंग 747 विमान अपनी तय उडान से पहले ही साढ़े 3 घंटे की देरी से चल रहा था।