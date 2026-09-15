फोन की किस्त नहीं चुकाई तो युवक का अपहरण, बंधक बनाकर करवाया जबरन खून दान

अपहरणकर्ताओं ने नवल को 5 दिनों तक अपनी कैद में रखा। इस दौरान उन्होंने नवल से जबरन खून दान करवाया और उनसे काम भी लिया।

पहले उन्होंने नवल के परिवार से ऑनलाइन 2,799 रुपये देने को कहा, लेकिन बाद में धमकी देकर उनकी मांग को 12,000 रुपये तक बढ़ा दिया।

आखिरकार, जब नवल के परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और लगातार मदद की गुहार लगाई, तो पुलिस ने उन्हें बचा लिया। हालांकि, इस मामले में शामिल बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।