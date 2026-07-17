लखनऊ: 5 साल के मासूम पर सहपाठी ने 12 मिनट तक किया हमला, CCTV में कैद घटना
लखनऊ के ALS एकेडमी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां 5 साल के एक मासूम बच्चे हृदय पर उसी की क्लास के मॉनिटर ने हमला कर दिया। करीब 12 मिनट तक चले इस हमले को CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है। इस घटना में हृदय के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
स्कूल ने मॉनिटर को निकाला, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
हृदय के माता-पिता को इस बात का गहरा सदमा लगा कि करीब 12 मिनट तक चले इस हमले के दौरान कोई भी शिक्षक या स्टाफ सदस्य बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आया। इस मारपीट में बार-बार थप्पड़ मारना, मुक्के मारना और बाल खींचना शामिल था।
अभिभावकों के कड़े विरोध के बाद, स्कूल ने आरोपी छात्र को निष्कासित कर दिया है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। पुलिस फिलहाल CCTV फुटेज की गहनता से जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे ताकि ऐसी कोई भी घटना दोबारा न हो।