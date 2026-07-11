लखनऊ: अभी भी ब्लूटूथ से बंद हो रहे ई-रिक्शा, 5,000 शिकायतें मिलीं

चालकों की जेब पर बोझ, ब्लूटूथ हटा रहे निर्माता

हर बार बैटरी बंद होने पर चालकों को तकनीशियन बुलाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें लगभग 200 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। समिति का कहना है कि कुछ अपराधी इसी तकनीक का फायदा उठाकर चालकों से जबरन वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा, महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई है। इन लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए, बैटरी बनाने वाली कंपनियों ने अब अपने उत्पादों से ब्लूटूथ फीचर हटाना शुरू कर दिया है और ऐप्स को भी अपडेट कर रही हैं, ताकि इस समस्या को पूरी तरह खत्म किया जा सके।