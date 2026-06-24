लखनऊ की आग: 15 मौतें, घटनास्थल पर रील्स का शर्मनाक तमाशा
सोमवार को लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक भयानक आग लगी, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। अगले ही दिन, यह जगह एक अजीब आकर्षण का केंद्र बन गई। लोग इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया पोस्ट देखकर वहां पहुंचने लगे। जहां एक तरफ स्थानीय लोग अपने घरों में चुपचाप गम मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तमाशा देखने वालों का हुजूम जमा हो गया।
अलीगंज पुलिस ने चेतावनी दी
लोगों की भारी भीड़ देखकर पुलिस को सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी। सड़कें बंद कर दी गईं और लाउडस्पीकरों से लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी जाने लगी। फॉरेंसिक टीमें अपनी जांच में लगी रहीं, लेकिन कई लोगों ने चेतावनियों को अनसुना कर दिया। वे वहां फोटो खींचने और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। अलीगंज के थाना प्रभारी ध्रुव कुमार का कहना है कि यह भीड़ जांच में बड़ी रुकावट बन सकती है। यह घटना इस बात पर गंभीर सवाल खड़ा करती है कि सोशल मीडिया त्रासदी के दौरान लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है।