लखनऊ की आग: 15 मौतें, घटनास्थल पर रील्स का शर्मनाक तमाशा

अलीगंज पुलिस ने चेतावनी दी

लोगों की भारी भीड़ देखकर पुलिस को सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी। सड़कें बंद कर दी गईं और लाउडस्पीकरों से लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी जाने लगी। फॉरेंसिक टीमें अपनी जांच में लगी रहीं, लेकिन कई लोगों ने चेतावनियों को अनसुना कर दिया। वे वहां फोटो खींचने और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। अलीगंज के थाना प्रभारी ध्रुव कुमार का कहना है कि यह भीड़ जांच में बड़ी रुकावट बन सकती है। यह घटना इस बात पर गंभीर सवाल खड़ा करती है कि सोशल मीडिया त्रासदी के दौरान लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है।