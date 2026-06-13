लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले सेना प्रमुख

परिचय

कौन हैं धीरज सेठ?

धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के छात्र रहे हैं। दिसंबर, 1986 में उन्हें बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र में बख्तरबंद रेजिमेंट, विकसित क्षेत्र में बख्तरबंद ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी बल की कमान संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल रहते हुए वे सुदर्शन चक्र कोर के प्रमुख और दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में काम कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अभियानों की देखरेख की।