गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, वैश्विक संकट ने कैसे बढ़ाई रसोई की आग?

वैश्विक LPG कीमतों में 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी

फरवरी से वैश्विक LPG कीमतों में 46 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया है। इसकी मुख्य वजह होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव के कारण सप्लाई की समस्याएं हैं। लोगों को राहत देने के लिए सरकार और तेल कंपनियां सब्सिडी दे रही हैं। जैसे, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर 300 रुपये की छूट मिलती है, जिसका लाभ वे साल में 4 बार तक ले सकते हैं। पहले जहां घरेलू रिफाइनरियों से सिर्फ 40 प्रतिशत मांग पूरी होती थी, वहीं अब यह बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई है।

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयात करके कमी को पूरा किया जा रहा है। इसके बावजूद, LPG की कुल खपत में गिरावट आई है, क्योंकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए औद्योगिक सप्लाई को सीमित किया जा रहा है।