गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों से अफरा-तफरी, दिल्ली-मुंबई समेत इन शहरों में दिखी लंबी कतार
क्या है खबर?
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है और ईंधन आपूर्ति पर संकट आ गया है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की किल्लत की खबरें सामने आने के बाद अफरा-तफरी मच गई है। दिल्ली और नोएडा समेत कई राज्यों के शहरों में रसोई गैस सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी कतार दिख रही है। लोग सिलेंडर भराकर रखना चाहते हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की किल्लत की खबरों को खारिज कर दिया है।
कतार
इन शहरों में मचा हाहाकार
दिल्ली-नोएडा में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित है। रसोई गैस आपूर्ति में 5-8 दिन की देरी के बाद लोग गोदाम पहुंच रहे हैं। मुंबई में बुकिंग के बाद 2-8 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। यहां कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह रुकी है और 20 प्रतिशत होटल-रेस्तरां बंद हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से होटल एसोसिएशन ने बंदी की है। पटना, भागलपुर, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर आदि कई शहरों में यही स्थिति है।
आपबीती
लोग बोले- गैस बुकिंग नहीं कर रहे
नोएडा में एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, LPG बुक नहीं हो रही है और गैस एजेंसी पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, गैस सिलेंडर का दाम भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में एक व्यक्ति ने बताया कि वह पिछले कई दिनों से अपनी नौकरी पर न जाकर सिर्फ गैस सिलेंडर के लिए दौड़ रहा है, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही। कुछ लोगों ने गैस सिलेंडर ब्लैक में बेचने की बात भी कही है।
जवाब
केंद्र सरकार ने ESMA लागू किया, बुकिंग वैधता बढ़ाई
केंद्र सरकार ने LPG की आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने और जमाखोरी रोकने के लिए मंगलवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ESMA) लागू किया है, ताकि पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण प्रबंधित हो सके। इसके अलावा उसने घरेलू सिलेंडर की बुकिंग अवधि भी 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दी है। सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी भी की है। सरकार ने रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने को कहा है। उसका कहना है कि LPG उत्पादन 10 प्रतिशत बढ़ा है।
असर
LPG पर क्यों दिख रहा संकट?
ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन मौजूदा संकट खाड़ी देशों पर ईरान के जवाबी हमले और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद करने से खड़ा हुआ है। यह समुद्री मार्ग भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी कुल LPG आवश्यकताओं का 62 प्रतिशत आयात करता है। सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से LPG वस्तुओं का 85-90 प्रतिशत हिस्सा यहीं से गुजरता है। भारत में प्रतिवर्ष 3.31 करोड़ टन LPG खपत है।
ट्विटर पोस्ट
नोएडा में लगी लंबी लाइन
VIDEO | Noida: Long queue witnessed outside a gas agency in Sector 63 amid reports of LPG shortage due to the ongoing West Asia conflict.#LPG #NoidaNews— Press Trust of India (@PTI_News) March 11, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/tm7SJFuPdL
ट्विटर पोस्ट
बिहार में गोदाम के बाहर लगी कतार
बिहार में भी ये हालत है,लोग रात से ही लाइन लगा कर बैठे हुए हैं …! #Bihar #एलपीजी #Gascylender pic.twitter.com/eT811dXO1h— Mukesh singh (@Mukesh_Journo) March 11, 2026