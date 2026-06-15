पश्चिम एशिया युद्ध का असर: LPG महंगी होते ही JNPT से 40 प्रतिशत ड्राइवर गायब, 40,000 कंटेनर फंसे

करीब 40 प्रतिशत ड्राइवर गायब

एक समय तो ऐसा भी आया जब आधे से ज्यादा ड्राइवर नदारद थे। इसकी वजह से ट्रक (ट्रेलर) बेकार खड़े रह गए और बंदरगाह पर माल का ढेर लग गया। सरकार ने रेल सेवा शुरू करने और शुल्क में छूट देने जैसे कई कदम उठाए, लेकिन ड्राइवरों की कमी फिर भी बनी रही। यह कमी अभी भी लगभग 40 प्रतिशत बनी हुई है। प्याज निर्यातकों के खेप भेजने में देरी हुई, और उनका कुछ माल तो पोर्ट पर ही सड़ गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। आयातित फलों की खेप भी देरी से भेजी गई। हालांकि, जरूरत के कारण कुछ ड्राइवर वापस लौटे हैं, लेकिन खाने-पीने की बढ़ती कीमतें और भोजन पकाने की ठीक व्यवस्था न होना अभी भी कई लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है।