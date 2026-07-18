पुरी रथ यात्रा: भगवान जगन्नाथ बिना 'ताहिया' के क्यों निकले? सदियों पुरानी परंपरा पर छिड़ा सियासी बवाल
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इस साल पुरी की रथ यात्रा खासी चर्चा में रही। दरअसल, भगवान जगन्नाथ को मुख्य यात्रा में उनकी पारंपरिक फूलों की पगड़ी, यानी 'ताहिया' के बिना ही निकाला गया। इस बात पर खूब बवाल मचा और विपक्षी पार्टियों ने भाजपा सरकार पर ओडिशा की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया।
मंदिर अधिकारियों ने ताहिया के लिए बारिश का हवाला दिया
मंदिर अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण 'ताहिया' इतनी भारी हो गई थी कि सेवादारों ने इसे व्यावहारिक वजहों से हटाने का फैसला किया।
SJTA के प्रमुख अरबिंद पाढ़ी ने साफ किया कि यह कोई प्रशासनिक आदेश नहीं था, बल्कि भगवान की सेवा करने वाले सेवकों ने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया था। लेकिन आलोचक इस सफाई से सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि पिछली रथ यात्राओं में भी बारिश हुई है, लेकिन तब इस परंपरा को कभी नहीं छोड़ा गया था।