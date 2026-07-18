पुरी रथ यात्रा: भगवान जगन्नाथ बिना 'ताहिया' के क्यों निकले? सदियों पुरानी परंपरा पर छिड़ा सियासी बवाल

मंदिर अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण 'ताहिया' इतनी भारी हो गई थी कि सेवादारों ने इसे व्यावहारिक वजहों से हटाने का फैसला किया।

SJTA के प्रमुख अरबिंद पाढ़ी ने साफ किया कि यह कोई प्रशासनिक आदेश नहीं था, बल्कि भगवान की सेवा करने वाले सेवकों ने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया था। लेकिन आलोचक इस सफाई से सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि पिछली रथ यात्राओं में भी बारिश हुई है, लेकिन तब इस परंपरा को कभी नहीं छोड़ा गया था।