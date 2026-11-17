ठग ने लिनु के फोन पर आए OTP मांगे और उनका इस्तेमाल करके उनके SBI क्रेडिट कार्ड से 49,440 निकाल लिए। सिर्फ दो दिन बाद उसी ठग ने दोबारा फोन किया और इस बार लिनु के कार्ड से 40,464 और निकाल लिए। पुलिस ने इस मामले में जीरो FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि केरल में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों में यह भी एक हिस्सा है। पुलिस ने सभी लोगों को याद दिलाया है कि वे कभी भी फोन पर किसी के साथ अपनी बैंकिंग जानकारी या OTP शेयर न करें।