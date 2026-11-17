कोच्चि में OTP बताते ही महिला के खाते से उड़े 89,904 रुपये, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की हुई शिकार
कोच्चि की रहने वाली लिनु के जे एक क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की शिकार हो गईं, जिसमें उन्हें 89,904 रुपये का नुकसान हुआ। एक ठग ने खुद को उनके बैंक का अधिकारी बताकर लिनु को फोन किया और उनके यस बैंक क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने में मदद करने की पेशकश की। जब लिनु को कार्ड सक्रिय करने में दिक्कतें आईं, तो फोन पर बात कर रहे ठग ने बड़ी चालाकी से उन्हें अपना SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मना लिया।
SBI कार्ड से पैसे निकालने के लिए OTP का इस्तेमाल
ठग ने लिनु के फोन पर आए OTP मांगे और उनका इस्तेमाल करके उनके SBI क्रेडिट कार्ड से 49,440 निकाल लिए। सिर्फ दो दिन बाद उसी ठग ने दोबारा फोन किया और इस बार लिनु के कार्ड से 40,464 और निकाल लिए। पुलिस ने इस मामले में जीरो FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि केरल में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों में यह भी एक हिस्सा है। पुलिस ने सभी लोगों को याद दिलाया है कि वे कभी भी फोन पर किसी के साथ अपनी बैंकिंग जानकारी या OTP शेयर न करें।