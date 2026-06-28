मुंबई में फुहारों से राहत, IMD का यलो अलर्ट'; महाराष्ट्र के इन जिलों पर 'ऑरेंज' खतरा मंडराया

गडचिरोली और चंद्रपुर में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया है कि मुंबई में आज पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। वहीं, गडचिरोली और चंद्रपुर जिलों के लिए भारी बारिश और तूफानी हवाओं की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूरे महाराष्ट्र में अब मानसून सक्रिय हो चुका है और कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। एक तरफ जहां मुंबई का मौसम खुशनुमा हो गया है, वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तो लू का अलर्ट भी जारी है।