दिल्ली में बिगड़ा मौसम, 15 उड़ानों को करना पड़ा डायवर्ट देश Jul 05, 2026

दिल्ली को आखिरकार रविवार को हल्की बारिश और बादलों से गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन इसके साथ ही कुछ दिक्कतें भी पैदा हो गईं। मौसम खराब होने के चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI) पर उड़ानों में देरी हुई और कई उड़ानों को दूसरे शहरों की ओर मोड़ना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि आने वाले दिनों में भी बारिश होने की उम्मीद है, लिहाजा अपनी छतरी साथ रखना न भूलें।