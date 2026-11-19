कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में उस समय माहौल गरमा गया, जब वामपंथी छात्र संगठनों ने ABVP के सदस्यों पर मेडिकल इंटर्न पर हमला करने का आरोप लगाया। यह घटना प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई।

दरअसल, कुछ इंटर्न को हफ्ते की शुरुआत में एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया था, जिसके बाद यह प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस को प्रिंसिपल को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दखल देना पड़ा। हालांकि, इस मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है।