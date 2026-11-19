कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में इंटर्न पर 'हमला', ABVP पर लगे आरोप
कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में उस समय माहौल गरमा गया, जब वामपंथी छात्र संगठनों ने ABVP के सदस्यों पर मेडिकल इंटर्न पर हमला करने का आरोप लगाया। यह घटना प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई।
दरअसल, कुछ इंटर्न को हफ्ते की शुरुआत में एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया था, जिसके बाद यह प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस को प्रिंसिपल को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दखल देना पड़ा। हालांकि, इस मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है।
8 इंटर्न को मिले थे कारण बताओ नोटिस
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 8 इंटर्न को कारण बताओ नोटिस थमाए गए। उन पर आरोप था कि उन्होंने पिछले महीने कॉलेज प्रशासन की आलोचना की थी।
AIDSO जैसे छात्र संगठन उनके समर्थन में सामने आए और नोटिस वापस लेने की मांग करने लगे। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सभी से शांति बनाए रखने और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन उन्होंने ABVP पर लगे आरोपों पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा।