चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े 2 शूटरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली मारकर पकड़ा
क्या है खबर?
चंडीगढ़ में बुधवार को पुलिस का सामना लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े शूटरों से हुआ, जिनको एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी सेक्टर-39 में अनाज मंडी के पास हुई है, जिसमें तीन संदिग्ध एक कार में सवार होकर जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी में घायल आरोपी राहुल और रॉकी हैं, जबकि तीसरा साथी प्रीत है, जो कार चला रहा था।
घटना
क्या है पूरा मामला?
चंडीगढ़ अपराध शाखा की टीम पिछले दिनों एक फॉर्मेसी पर गोलीबारी की घटना को लेकर जांच कर रहे थे, तभी हमलावरों के एक वाहन में आने का पता चला। इसके बाद टीम ने सेक्टर-39 के पास संदिग्ध वाहन को रोका तो उन्होंने भागने की कोशिश की और गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि जवाबी गोलीबारी में राहुल-रॉकी को पैर में गोली लगी है, जिन्हें सेक्टर 16 स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है।
घटना
फॉर्मेसी पर फिरौती के लिए कर चुके हैं गोलीबारी
पुलिस ने बताया कि 15 जनवरी को एक्टिवा सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने सेक्टर-32 डी में सेवक फॉर्मेंसी पर कई राउंड गोलीबारी की थी, जिसमें दुकान मालिक का बेटा तनिष लूधरा बच गया। बाद में हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य सबा गोबिंदगढ़ ने ली और 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। मामले में सेक्टर-46 निवासी राहुल बिष्ट गिरफ्तार है, जो जांच लैब का मालिक है। उसने निजी विवाद के कारण फॉर्मेसी पर गोलीबारी करवाई थी।