चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 शूटर एनकाउंटर में घायल

चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े 2 शूटरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली मारकर पकड़ा

लेखन गजेंद्र 02:32 pm Jan 21, 202602:32 pm

क्या है खबर?

चंडीगढ़ में बुधवार को पुलिस का सामना लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े शूटरों से हुआ, जिनको एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी सेक्टर-39 में अनाज मंडी के पास हुई है, जिसमें तीन संदिग्ध एक कार में सवार होकर जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी में घायल आरोपी राहुल और रॉकी हैं, जबकि तीसरा साथी प्रीत है, जो कार चला रहा था।