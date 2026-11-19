दिल्ली में हिट एंड रन: फॉर्च्यूनर ने ऑटो में टक्कर मारी, 2 की मौत
लेखन Manoj Panchal
दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार सफेद फॉर्च्यूनर कार ने एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और एक अन्य घायल हो गया।
दुर्घटना के बाद कर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है।
जांच में जुटी पुलिस, कश्मीरी गेट हादसे की हर पहलू पर नजर
पुलिस और जांचकर्ता इस बात का पता लगाने में लगे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ और फरार हुए चालक की तलाश जारी है।
घायल यात्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, वहीं घटनास्थल पर मौजूद अन्य घायल लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
इस घटना से शहर में लापरवाही से गाड़ी चलाने और हिट एंड रन के मामलों को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं।