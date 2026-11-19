पुलिस और जांचकर्ता इस बात का पता लगाने में लगे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ और फरार हुए चालक की तलाश जारी है।

घायल यात्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, वहीं घटनास्थल पर मौजूद अन्य घायल लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

इस घटना से शहर में लापरवाही से गाड़ी चलाने और हिट एंड रन के मामलों को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं।