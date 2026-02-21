दिल्ली में हमले की साजिश रच रहा लश्कर, ऐतिहासिक-धार्मिक स्थलों को बना सकता है निशाना

लश्कप-ए-तैयबा दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है

लेखन आबिद खान 11:34 am Feb 21, 202611:34 am

क्या है खबर?

राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अलर्ट किया गया है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के आसपास धमाके की साजिश रच रहे हैं। खासतौर पर चांदनी चौक का एक प्रमुख मंदिर आतंकियों के निशाने पर है। इसके बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है।