हिमाचल में भारी बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त, अब ऑरेंज अलर्ट ने बढ़ाई मुश्किलें
हिमाचल प्रदेश में सोमवार को हुई जोरदार बारिश ने जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। राज्य के 7 जिले चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का तांडव देखने को मिला। भारीद जैसे कुछ गांवों में तो मौसमी नालों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। भूस्खलन के चलते कई घर और गाड़ियां मिट्टी में दब गईं, जिसके बाद लोगों को मजबूरन अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा।
हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी
इस बाढ़ ने कई इलाकों में सड़कों को काफी नुकसान पहुंचाया है और पीने के पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। शिमला में तो स्थिति यह है कि मिट्टी ने पानी के पाइपों को जाम कर दिया है, जिससे पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 30 जुलाई से 3 अगस्त भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच हालात सबसे ज्यादा खराब होने की आशंका है। प्रशासन ने जनता से नदियों के पास न जाने और सुरक्षा से जुड़ी हर अपडेट पर नजर रखने की लगातार अपील की है।