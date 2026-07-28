हिमाचल में भारी बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त, अब ऑरेंज अलर्ट ने बढ़ाई मुश्किलें

इस बाढ़ ने कई इलाकों में सड़कों को काफी नुकसान पहुंचाया है और पीने के पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। शिमला में तो स्थिति यह है कि मिट्टी ने पानी के पाइपों को जाम कर दिया है, जिससे पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 30 जुलाई से 3 अगस्त भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच हालात सबसे ज्यादा खराब होने की आशंका है। प्रशासन ने जनता से नदियों के पास न जाने और सुरक्षा से जुड़ी हर अपडेट पर नजर रखने की लगातार अपील की है।