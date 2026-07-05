लोनावला में भूस्खलन: 100 पर्यटक फंसे, राहत की बात - सभी सुरक्षित
भारी बारिश के कारण लोनावला के पास राजमाची रूट पर लैंडस्लाइड हो गया। इसके चलते लगभग 100 पर्यटक वहीं फंस गए, क्योंकि सड़क पर कीचड़ और बड़े-बड़े पत्थर आ जाने से रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से सभी गाड़ियां रोक दी गई हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि सभी लोग सुरक्षित हैं; किसी के घायल या हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
मलबे को साफ कर रहे हैं दल
बचाव दल भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटे हैं। साथ ही, फंसे हुए पर्यटकों को पास के होटलों में ठहराया गया है, जब तक सड़क दोबारा चालू नहीं हो जाती। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विट्ठल बनोटे ने उम्मीद जताई है कि रविवार तक सफाई का काम पूरा हो जाएगा। पुणे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है, ऐसे में प्रशासन ने लोगों से ट्रेकिंग पर न जाने और जोखिम भरी जगहों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही, मौसम के ताजा अपडेट्स पर नजर बनाए रखने को भी कहा है।