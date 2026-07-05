लोनावला में भूस्खलन: 100 पर्यटक फंसे, राहत की बात - सभी सुरक्षित

मलबे को साफ कर रहे हैं दल

बचाव दल भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटे हैं। साथ ही, फंसे हुए पर्यटकों को पास के होटलों में ठहराया गया है, जब तक सड़क दोबारा चालू नहीं हो जाती। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विट्ठल बनोटे ने उम्मीद जताई है कि रविवार तक सफाई का काम पूरा हो जाएगा। पुणे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है, ऐसे में प्रशासन ने लोगों से ट्रेकिंग पर न जाने और जोखिम भरी जगहों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही, मौसम के ताजा अपडेट्स पर नजर बनाए रखने को भी कहा है।