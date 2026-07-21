मुंबई में भूस्खलन से नई मुसीबत, हैदराबाद-चेन्नई मार्ग पर की ट्रेनें रद्द
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मुंबई के सेंट्रल रेलवे डिवीजन में हुए एक भूस्खलन की वजह से कई बड़े ट्रेन मार्गों पर असर पड़ा है। खासतौर पर मुंबई से हैदराबाद और चेन्नई जाने वाली ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। मरम्मत का काम लगातार जारी है। ऐसे में यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेनों का शेड्यूल जरूर जांच लें।
मुंबई की ट्रेनें रद्द, कुछ को दूसरे रास्तों से भेजा गया
चार बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें (हैदराबाद-मुंबई, मुंबई-हैदराबाद, मुंबई-चेन्नई और चेन्नई-मुंबई ) 24 जुलाई तक रद्द कर दी गई हैं। वहीं, सिकंदराबाद-राजकोट एक्सप्रेस और LTT मुंबई-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस जैसी कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए हैं। यदि आप आने वाले दिनों में तेलंगाना, महाराष्ट्र या तमिलनाडु से होकर यात्रा करने वाले हैं, तो रेलवे की तरफ से जारी होने वाले आधिकारिक अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखें।