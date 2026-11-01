ओडिशा में भूस्खलन के कारण अब तक 5 की मौत, 10 अन्य लापता

राज्य सरकार इस मुश्किल भराई विस्फोट के काम के लिए रेलवे इंजीनियरों को बुला सकती है। हाथ से इन विशाल पत्थरों को हटाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा, साइक्लोन मुरासु दक्षिणी ओडिशा में भारी बारिश लाने वाला है, जिसके चलते मलकानगिरी और नबरंगपुर जिलों के प्रशासन ने पहले ही स्कूलों और कॉलेजों को सुरक्षा के तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल, बचाव दल और स्थानीय लोग, दोनों के लिए ही यह स्थिति काफी मुश्किल भरी है।