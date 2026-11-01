ओडिशा में भूस्खलन के कारण अब तक 5 की मौत, 10 अन्य लापता
ओडिशा के गिडिपाबलि गांव में 28 अक्टूबर को हुए खतरनाक भूस्खलन के बाद बचाव दल को 10 लापता लोगों तक पहुंचने में काफी मुश्किल आ रही है। इस घटना में 5 लोगों की जान जा चुकी है। चक्रवात 'अर्नब' की वजह से गिरे बड़े-बड़े पत्थरों ने रास्ते रोक दिए हैं। सामान्य उपकरणों से रास्ता साफ करने में दिक्कत होने पर, अब अधिकारी नियंत्रित विस्फोटक का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके।
ओडिशा ले सकता है रेलवे इंजीनियरों की मदद
राज्य सरकार इस मुश्किल भराई विस्फोट के काम के लिए रेलवे इंजीनियरों को बुला सकती है। हाथ से इन विशाल पत्थरों को हटाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा, साइक्लोन मुरासु दक्षिणी ओडिशा में भारी बारिश लाने वाला है, जिसके चलते मलकानगिरी और नबरंगपुर जिलों के प्रशासन ने पहले ही स्कूलों और कॉलेजों को सुरक्षा के तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल, बचाव दल और स्थानीय लोग, दोनों के लिए ही यह स्थिति काफी मुश्किल भरी है।