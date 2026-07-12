पहाड़ दरकने से केदारनाथ हाईवे जाम, नैनीबाग मार्ग भी ठप
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुई भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग के पास मुंकटिया में भूस्खलन हो गया। इस भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे पर यातायात रुक गया, जिससे कई यात्रियों को कुछ समय के लिए परेशानी हुई। रास्ता साफ करने के लिए स्थानीय टीमें JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम कर रही हैं, ताकि आवाजाही जल्द शुरू हो सके। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की लगातार नजर होने की वजह से केदारनाथ यात्रा कुल मिलाकर सुचारू रूप से चल रही है।
नैनीबाग मार्ग पर यातायात बंद
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने लोगों को आश्वस्त किया कि रास्ता जल्द ही खुल जाएगा, क्योंकि रास्ते पर आपदा राहत टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश के समय यात्रियों से सुरक्षित रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
इस बीच, टिहरी गढ़वाल जिले में मसूरी बेंड पर मलबा आने के कारण नैनीबाग मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है। यहां भी मलबा हटाने के लिए JCB मशीनें लगाई गई हैं और पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए, वे बेवजह आवाजाही न करें।