पहाड़ दरकने से केदारनाथ हाईवे जाम, नैनीबाग मार्ग भी ठप

नैनीबाग मार्ग पर यातायात बंद

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने लोगों को आश्वस्त किया कि रास्ता जल्द ही खुल जाएगा, क्योंकि रास्ते पर आपदा राहत टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश के समय यात्रियों से सुरक्षित रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

इस बीच, टिहरी गढ़वाल जिले में मसूरी बेंड पर मलबा आने के कारण नैनीबाग मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है। यहां भी मलबा हटाने के लिए JCB मशीनें लगाई गई हैं और पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए, वे बेवजह आवाजाही न करें।